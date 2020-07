Campobasso, ecco l’attaccante esterno Di Domenicantonio. L’anno scorso 6 gol col Tolentino

Il Campobasso effettua il suo primo acquisto, dopo le otto conferme effettuate nelle settimane passate. Si tratta di un attaccante, Simone Di Domenicantonio, che da oggi è un calciatore rossoblù. Il responsabile dell’area tecnica, Luigi Mandragora, e il direttore sportivo, Stefano De Angelis, hanno portato a termine felicemente la trattativa con uno dei giocatori più interessanti del girone F di serie D.

Classe 1997, piede sinistro, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Tolentino: sei gol e cinque assist vincenti con i quali ha contribuito in modo decisivo alla salvezza dei marchigiani. Per l’attaccante romano anche diverse presenze in serie C con il Rieti, squadra con cui ha esordito tra i professionisti nella stagione 2018/2019.

Non è chiaramente una prima punta ma piuttosto un esterno alto o in appoggio al numero 9 di turno. Si aggregherà alla squadra a partire dal 1 agosto, quando scatterà il raduno nel capoluogo che si protrarrà fino a metà mese, quando ci sarà la partenza per Palena, ai piedi della Majella.

Nelle prossime ore sono previste ulteriori operazioni di mercato in entrata.