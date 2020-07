Lupi

Campobasso-Cogliati, c’è l’accordo. Il forte attaccante resta in rossoblù

Il forte attaccante milanese resterà in rossoblù. Per lui una stagione da urlo, con 12 reti realizzate in 18 partite a cui vanno aggiunti i 6 messi a segno nella stagione 2018/2019 (6). Soddisfatti i tifosi che non vedono l'ora di poter tornare a esultare per le sue prodezze.