Le foglie secche hanno preso il posto della chioma verdeggiante. Ed per tutti coloro che passano in via Marconi, nel centro storico di Campobasso, era impossibile non notarlo. Alcuni degli alberi messi a dimora sono morti, come accaduto anche negli scorsi anni.

E’ da un po’ di tempo che le varie amministrazioni che si succedono a palazzo San Giorgio stanno provando ad abbellire la strada: tre anni fa, nell’ambito dell’operazione Siamo organizzata dall’Assessorato all’Ambiente dell’ex giunta Battista (Pd) in collaborazione con la Sea Servizi e Ambiente spa, sono stati messi a dimora 40 esemplari di siliquastro, meglio noto come albero di Giuda, considerato particolarmente resistente all’atmosfera inquinata delle città.

Tuttavia, secondo un copione che purtroppo sistematicamente si ripete, anche in questo caso nessuno si è preoccupato di innaffiare le piante che ora sono secche e offrono un’immagine desolante della via aumentando il rimpianto per quella che tutti ricordano come la città guardino.