Tre persone originarie del Venezuela e alloggiate a Campobasso, presso una struttura parrocchiale, sono state trovate positive al Sars-CoV-2. Dopo 9 giorni di contagi zero, il Molise dunque torna a vedere crescere il numero di contagi sul suo territorio.

Da giorni le autorità vanno ripetendo che “il virus non è scomparso” e che il pericolo proveniva principalmente dall’estero. E così è stato anche qui in Molise, in quella che sembrava ormai da settimane essere diventata un’isola felice. L’ipotesi più probabile è che i cittadini provenienti dal Paese Sudamericano, dove è in atto una crisi gravissima, con problemi di fame, repressioni e omicidi, siano giunti in Molise tramite delle associazioni di volontariato o attraverso parenti emigrati in Venezuela e rientrati negli anni precedenti. Sono stati loro stessi – appartenenti allo stesso nucleo familiare – a chiedere all’autorità sanitaria di essere sottoposti al tampone.

In queste ore la Asrem è impegnata nella ricostruzione dei contatti, per poter fare il tampone (e isolare) tutti quelli che hanno eventualmente contratto il virus attraverso contatti diretti con i cittadini venezuelani. Il rischio di un focolaio esiste, ma al momento è circoscritto.

Proprio oggi che i contagi a livello nazionale sono scesi a 129 (ieri erano 190) il Molise segna un +3. Si tratta di persone asintomatiche, fanno sapere dall’Asrem, e attualmente si sta circoscrivendo il perimetro per appurare eventuali contatti che i tre hanno avuto.

Tra i 115 tamponi processati sono emerse le tre nuove positività (che portano il totale molisano a 449 dall’inizio dell’epidemia) ma anche un guarito, un cittadino di Campobasso.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 10 i casi attualmente positivi (6 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 449 sono i tamponi positivi (367 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 24883 i tamponi eseguiti di cui 23291 negativi. 1143 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 1: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 9 i pazienti in isolamento domiciliare (9) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (0)

– 416 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (345 della provincia di Campobasso, 54 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 525 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (278 Bojano, 107 Larino e 140 Venafro)

– 6 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 5 – ISERNIA 2 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – MACCHIAGODENA 1