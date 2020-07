Il campo sportivo di contrada Porticone ha un nuovo gestore, che poi è quello vecchio. La Pro Loco di Termoli è stata l’unica a rispondere all’Avviso pubblico per la gestione decennale dell’impianto di via Ancona e da qualche giorno ha avviato i lavori di rifacimento del terreno di gioco da calcio a 11.

La convenzione fra Comune e l’associazione di promozione turistica guidata da Luciano Calignano prevede infatti il ripristino del terreno com’era prima, cioè in terra battuta. Negli ultimi anni l’abbandono e l’incuria lo avevano ridotto a un terreno duro e impraticabile per qualsiasi sport di contatto. Il cantiere è stato già aperto e alcuni mezzi pesanti si stanno occupando di livellare il campo per poi aggiungere terra battuta.

Il campo da gioco verrà quindi ripristinato per il calcio a 11, ma non sarà l’unica disciplina che troverà spazio nell’impianto ben visibile dal viadotto Petrara sulla tangenziale di Termoli. Infatti uno spazio verrà dedicato al tiro con l’arco, disciplina che raccoglie numerosi appassionati riuniti nell’associazione ‘Arcieri del mare’.

Già nel recente passato l’associazione aveva trovato ospitalità nello stesso impianto per allenamenti e manifestazioni sportive.

Non è tutto, perché la stessa Pro Loco rimetterà in sesto gli spogliatoi e avrà la possibilità di organizzare manifestazioni e piccoli eventi, utili per dare respiro a un quartiere che come tante periferie soffre di mancanza di luoghi di aggregazione e di conseguenza di momenti di condivisione collettiva.