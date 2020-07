La presenza di numerosi camper sui parcheggi del lungomare nord di Termoli scatena le proteste di alcuni bagnanti che segnalano l’anomalia.

“È normale questa situazione sul lungomare nord?” domanda una cittadina. “Ma non dovrebbero sostare nelle aree di sosta attrezzate? Sono giorni che è così”. In realtà la sosta per i camper non è vietata, anche perché esiste un prezzo maggiorato per il pagamento del posto auto su strisce blu per questi veicoli. Tuttavia non si può non far notare che Termoli è dotata di una apposita area camper a Rio vivo, che evidentemente non è reputata abbastanza comoda da questi camperisti che preferiscono sostare sul litorale nord.

“Ma dove si lavano, i rifiuti dove vengono conferiti? Ma è possibile che nessuno interviene – si sfoga l’autrice della segnalazione -. Oltre a rovinare le aiuole come si può vedere”.