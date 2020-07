Calcinacci dalle balconate e mattonelle “saltate”: finalmente parte il restyling alla casa di riposo

Un problema persistente da tanto, troppo tempo. Tanto che ignorarlo non era più opportuno, né saggio. E la svolta é arrivata, puntuale. C’era bisogno di una risposta concreta e – per altro – piuttosto urgente alla Casa di riposo “Don Carlo Pistilli” di Campobasso, struttura arcinota del capoluogo che ha recentemente superato in maniera brillante (e indenne) persino la fatidica minaccia del Covid-19.

Lo stesso smalto, però, pareva non averlo la veste esteriore dello stabile situato in via delle Frasche: pavimentazione saltata nella zona del portico e calcinacci in “caduta libera” da alcuni balconi del gerocomio rappresentavano infatti le “pecche” maggiormente visibili. Lacune che numerosi parenti degli anziani ospiti avevano già evidenziato, tra delusione e malcontento:

“E’ da tempo che avevamo notato tali condizioni all’esterno della struttura. E questo ci ha rattristato un po’ – confida a Primonumero una lettrice, parente di un “residente” della casa di riposo – anche per via dell’impossibilità di usufruire del cortile in maniera completa, magari per passeggiare un po’ con i nostri cari. E invece i nastri segnaletici, posti proprio a causa del rischio che dai balconi potessero staccarsi dei calcinacci, hanno sin qui limitato il perimetro disponibile. Inoltre, la pavimentazione danneggiata nel cortile rendeva il quadro generale ancor più complicato”.

Finalmente, però, nella giornata di ieri (21 luglio) sono cominciati i lavori di restyling, con una squadra di specialisti già all’opera per tamponare le criticità e conferire nuovo lustro alla struttura di via delle Frasche. Una notizia che renderà felici gli ospiti ed i rispettivi cari, ma che restituirà alla città una delle sue “residenze” più importanti.