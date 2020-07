Le previsioni indicano che in tema di turismo il Molise potrebbe addirittura raddoppiare le proprie presenze di vacanzieri rispetto alla sua normale media, attestata dall’Istat sulle 450mila annuali. È merito di un anno particolare, quello del Covid-19 che allontana i turisti dalle solite mete, specie le città e le spinge verso spazi aperti e paesi spopolati.

Secondo una indagine realizzata da Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions, per il turismo è l’anno dei borghi spopolati e del distanziamento naturale: si spiega così il successo della nostra regione, nonostante il grande deficit nella promozione delle nostre virtù.

Che sia un anno difficile per il settore del turismo lo certifica ora anche lo studio pubblicato da Federalberghi. “Solo il 46% farà una vacanza (con un calo di quasi il 20% rispetto al 2019), mentre la maggioranza (circa 32,5 milioni di persone, il 53,7% della popolazione) resterà a casa, principalmente a causa delle ristrettezze economiche, che costringono gli italiani ad una drastica riduzione della spesa” scrive il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, analizza così il risultato dell’indagine previsionale sulle vacanze degli italiani.

“Giugno è stato penalizzato dalle incertezze post-lockdown, luglio sta vedendo i primi movimenti degli italiani e degli stranieri, ma siamo ben lontani dai livelli degli anni passati. A complicare il quadro interviene il blocco totale di alcuni mercati che esprimono una importante capacità di spesa (americani, russi e cinesi)” prosegue Bocca.

E poi sono vacanze brevi, di pochi giorni, anche a causa del budget ridotto. Il dato che balza agli occhi però è un altro. “Il 96,2% degli italiani che ha effettuato o effettuerà una vacanza nel corso dell’estate rimarrà in Italia, per un totale di 26,7 milioni di persone. Il mare si conferma la meta preferita dagli italiani, seppur in flessione rispetto allo scorso anno (77% vs 71%), seguita dalla montagna (9,5%) e dalle località lacuali (5,4%). Disastroso il bilancio delle città d’arte e delle località termali, con un calo superiore al 70%”.

La Sicilia sembra essere la meta prediletta dalla maggioranza dei vacanzieri. Bene anche l’Umbria, e il Friuli. Male le città, viste come il diavolo i luoghi di grande affollamento. Tutto il contrario del Molise, che fra paesi spopolati che offrono soggiorni gratuiti e alloggi in campagne sperdute o in borghi di poche centinaia di anime, conosce quest’anno una piccola rivincita. D’altronde a gennaio, prima dell’arrivo del coronavirus, il New York Times aveva inserito la nostra regione fra i 52 luoghi da visitare nel 2020.

Probabilmente sarà per un’altra volta se si guarda agli americani e agli stranieri in generale, ma gli italiani sembrano aver finalmente scoperto il Molise.

“La pandemia ha cambiato alcuni dei criteri di scelta della destinazione vacanziera: hanno guadagnato punti in classifica la vicinanza (28,3% dei rispondenti) ed il rapporto qualità-prezzo (13%). Al contrario, hanno perso posizioni la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale (11,4%) e l’esclusività della località (8%)”.

Ecco, una volta tanto sulle bacheche dei profili Facebook non compariranno la Tour Eiffel o i panorami mozzafiato della Thailandia, ma magari le cascate di Carpinone o il Borgo di San Giovanni in Galdo.

