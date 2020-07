Un gradito ritorno in panchina, tante conferme e un possibile ripescaggio. L’Italianigas Air Basket Termoli è pronta a ripartire in vista della prossima stagione, sulla quale al momento non ci sono certezze riguardo alle date della ripartenza. Il nuovo allenatore è una vecchia conoscenza del basket termolese, vale a dire Mike Del Vecchio.

“Abbiamo deciso di puntare su un allenatore che a Termoli non ha bisogno di presentazioni, Mike Del Vecchio, ormai termolese di adozione, perché ha fame e voglia di arrivare in alto – afferma Basso Lanzone, direttore generale dell’Air –, adatto a dare un contributo nello sviluppo dei giocatori, sia agli under, ma anche ai senior, l’esperienza e la conoscenza della categoria sono il suo forte. Oltre ad essere stimato dal sottoscritto non solo come allenatore ma anche come uomo.

Del Vecchio è reduce dall’ultima stagione in cui ha allenato Vasto in C Gold, In precedenza, Basket Cefalù. Nel suo curriculum, esperienze Olympia ’68 Basketball Reggio Calabria in serie A2 femminile ed Olympia Comiso oltre a Gravina, Paternò, Adrano e varie altre squadre in giro per l’Italia. A Termoli ha allenato per due stagioni, vincendo un campionato di C e sfiorando una finale play off. Con lui, anche se siamo all’inizio, stiamo costruendo la nuova squadra in piena sintonia. Sarà una squadra giovane ma con grande voglia di lavorare e lottare sul campo”.

“Un passo importante, siamo molto contenti di aver ingaggiato Mike Del Vecchio, un allenatore di grande prestigio per Termoli, un ulteriore salto di qualità per la nostra società, uomo di grande esperienza, ciò di cui abbiamo bisogno. Professionista di grande spessore, averlo al nostro fianco è motivo di grande soddisfazione” queste le parole del Presidente Manrico Pitardi.

Anche il Team Manager Tony Mileti ha espresso parole importanti per la nomina di Coach Del Vecchio. “È un allenatore che ha la nostra massima stima per quello che ha fatto lungo una carriera costellata di successi ma anche e soprattutto perché è una persona che sposa dei progetti e che sa lavorare molto bene coi giovani. Di sicuro quella di andare forte su di lui non è stata una scelta di ripiego: ingaggiamo uno dei migliori allenatori del nostro campionato”.

È la volta del Capitano Silvio Marinaro: “Ci speravo nell’ingaggio di coach Del Vecchio che reputo, aldilà delle valutazioni tecniche, il migliore anche sul lato umano. Ci permetterà di lavorare al meglio anche in momenti difficili e di affrontare i problemi con tranquillità.”

Confermato lo sponsor, che sarà ancora una volta l’azienda termolese leader della distribuzione del Gas a livello nazionale che ha deciso di sposare per il secondo anno consecutivo il progetto Air Basket, confermandosi main sponsor sia in caso di serie C Gold sia in caso di serie C Silver.

“Un matrimonio che neanche il Covid ha fatto traballare, anzi, le componenti economiche di Termoli e del suo territorio si sono unite ancora di più per continuare un percorso di crescita e che finora ha portato delle belle soddisfazioni non solo a livello sportivo, ma anche a livello umano e sociale” il commento di Lanzone.

Il presidente Pitardi ringrazia la famiglia De Marinis e rilancia le ambizioni di una piazza che ha voglia di serie C Gold.” Siamo pronti per ogni evenienza, sappiamo che l’eventuale ripescaggio non dipende da noi”.

Quindi le conferme: Claudio Suriano, Silvio Marinaro e Peppe Sabetta (rispettivamente primo e secondo realizzatore dello scorso anno) oltre agli under Ponsanesi, Rocco, Cappella, Talia.

“Per i nuovi acquisti, molte cose bollono in pentola a giorni comunicheremo i nuovi giocatori che completeranno il roster” riferisce il direttore generale.