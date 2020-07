Una grande lezione dei bambini di San Martino in Pensilis sarà data oggi in paese. Saranno due gli appuntamenti in Piazza Umberto I. Si comincia alle 19 con ‘Abbelliamo il nostro paese con fiori’. La bellezza ci salverà e a San Martino sembrano averlo compreso.

A seguire, sempre in Piazza ma alle 22, verrà proiettato il video che vede protagonisti 10 piccoli supereroi in lotta per l’ambiente. Un video che vuole dire un secco ‘no’ all’abbandono dei rifiuti, realizzato con Enzo Altobello (regia e montaggio).