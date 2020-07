La vita e’ troppo preziosa per fare cose che non ti piacciono.

Cerca di inseguire, sempre la felicita’ solo cosi’ potrai ottenerla.

Ti auguro che questo 30esimo compleanno dia il via a una nuova fase della

tua vita piena di avventura da vivere al massimo.

Accoglila festeggiando come si deve.

Ti auguriamo un felice compleanno

mamma, papa’ e Marco.