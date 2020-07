È stata confermata anche in Appello la condanna per atti sessuali con minori per il 57enne D.B, ex bidello della scuola media di Petacciato. La sentenza è arrivata nei giorni scorsi, a poco più di un anno dalla sentenza di promo grado che l’aveva condannato a sette anni.

Anche i giudici della Corte d’Appello di Campobasso hanno confermato il verdetto nei confronti dell’uomo condannandolo a 7 anni di carcere. I fatti si riferiscono agli anni 2014-2015, quando il 57enne era in servizio nell’istituto scolastico ‘Vincenzo Cuoco’ di via Tremiti.

In seguito alle segnalazioni di diversi alunni, i carabinieri effettuarono le indagini e operarono sequestri di materiale pedopornografico. Nella scuola vennero effettuati anche rilievi da parte dei Ris di Roma. Elementi che, uniti alle testimonianze dei minori, hanno portato al processo e a due condanne, quella in primo grado a Larino e ora l’Appello a Campobasso. Sette le famiglie che si sono costituite parte civile.

Al 57enne di Montenero e al suo legale Roberto D’Aloisio resta ora da giocare l’eventuale carta del ricorso in Cassazione. In caso contrario la sentenza passerebbe in giudicato e l’uomo dovrebbe scontare poco meno di 7 anni di detenzione.