Assegnazioni alloggi di edilizia agevolata, bando speciale del Comune

Alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare sulla base del reddito e delle necessità: pubblicato il Bando Speciale di Concorso sull’albo pretorio del Comune di Termoli. L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola fa sapere che il bando si riferisce agli “alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria e realizzati dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso in concorso con lo Stato nell’ambito del Programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’art. 21 del D.L. del primo ottobre 2007, n° 159 convertito in L.29 novembre n°222”.

Il bando speciale ha come obiettivo stilare una graduatoria per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovano nel comune di Termoli. Gli appartamenti saranno concessi in affitto sulla base di priorità che vanno dal reddito annuo complessivo familiare (che comunque deve essere inferiore a 27mila euro) sia della presenza nel nucleo familiare di persone sopra i 65 anni, malati terminali, portatori di handicap, figli a carico. Per partecipare al bando di assegnazione bisogna avere la residenza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. I cittadini stranieri in regola con i permessi di soggiorno sono ammessi. Necessario avere la residenza anagrafica nel Comune di Termoli.

E’ possibile visionare tutti gli atti e scaricare i moduli delle domande a questo indirizzo: http://www.comune.termoli.cb.it/servizi/avvisi/1216-bando-concorso-alloggi-erp-2020.html