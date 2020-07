Questo cagnolino è stato trovato stamattina all’altezza della rotonda della pasticceria Degnovivo di Via Firenze. Spaventatissimo, tenero, è stato preso in carico da una signora che si è fermata, insieme con altri automobilisti e passanti, per prestargli aiuto. Potrebbe trattarsi di un animale da compagnia che si è perso, perchè non vogliamo pensare nemmeno alla possibilità che sia stato abbandonato dal padrone. In questo momento si trova a casa della donna che lo preso e portato in un luogo più tranquillo per dargli cibo e acqua. Chiunque avesse notizia dell’animale – l’appello vale soprattutto per il padrone, con la speranza che legga – può contattare il numero di telefono 3403660475.