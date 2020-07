Anziano pedone investito a Campobasso, ricoverato in gravi condizioni. Oggi numerosi incidenti

Un anziano è stato trasferito al Cardarelli di Campobasso in condizioni gravi in seguito a un investimento accaduto poco prima delle ore 13 in via Tiberio, a poca distanza dalla sede della Questura di Campobasso. L’uomo, 87 anni, stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un’auto e l’ha urtato, mandandolo a terra. Ha battuto la testa, riportando un trauma cranico sul quale ora i medici stanno facendo accertamenti ed esami. Sul posto un’ambulanza del 118 Molise e la Polizia Municipale di Campobasso che ha raccolto i primi elementi sull’investimento e procede con i rilievi.

Anche oggi è un’altra giornata nera dal punto di vista degli incidenti stradali. Un altro sinistro si è verificato sulla statale 647, in territorio di Vinchiaturo. In questo caso, quattro persone rimaste ferite nell’impatto. A fare luce sullo scontro tra le due vetture coinvolte saranno i Carabinieri. Intorno alle 13.30, infine, ancora un incidente avvenuto nelle vicinanze di Macchia di Isernia.