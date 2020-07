Un vasto incendio di vegetazione mista ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Termoli dalla tarda mattinata di oggi all’intero pomeriggio di oggi 22 luglio a Larino, non lontano dall’azienda agricola Coteb.

Ben cinque ettari di vegetazione sono andati in cenere, ma per fortuna i pompieri sono riusciti ad avere ragione delle fiamme e a bonificare l’area.

E’ stata però una giornata molto intensa per il 115, a causa di continue richieste di intervento. I vigili del fuoco hanno estinto un rogo scoppiato in contrada Cocciolete, a Campomarino, dove due ettari sono andati in fiamme. Altri interventi di minore entità in tutto il Basso Molise, fra cui uno a Montenero, hanno contribuito a una giornata di straordinari per il 115 locale.