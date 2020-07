Addio a Rita, storica padrona di casa del “Ribo”: una vita nella ristorazione

Ciao, Rita. Rita di Bobo. Per migliaia e migliaia di persone la padrona di casa di quel rifugio del buon cibo in contrada Malecoste, a Guglionesi, sulla linea di confine con San Giacomo degli Schiavoni.

La moglie di uno dei cuochi più noti in Molise, nonchè la donna che per 30 anni ha accolto i clienti nel ristorante gettonatissimo, che non a caso porta le iniziali di entrambi. Il Ribo, cioè Rita Santo e Bobo Vincenzi.

Rita è morta 70 anni, dopo una malattia che l’ha terribilmente provata. E con lei se ne va uno dei simboli della ristorazione, che non è solo stare in cucina e preparare piatti raffinati e di pregio, reinventando la cucina tradizionale e elaborando sapori nuovi e speciali, ma anche intrattenere, consigliare vini, creare quell’ambiente informale e confortevole che lei ha saputo creare nel ristorante aperto insieme al marito, tuttora un imprescindibile punto di riferimento della gastronomia molisana.

Sempre con la battuta pronta, esperta nel punzecchiare il cuoco e divertire la clientela, ha interpretato il ruolo della donna di destra, forte e “inquadrata”, in antitesi all’immagine della rossa Emilia interpretata da Bobo, il comunista. Nel loro locale, più volte finito in tv o su riviste nazionali, si alternano ritratti del Che e del Duce, simboli di destra e di sinistra, in una sorta di gioco delle parti che con la politica c’entra ben poco, inserendosi semmai in un contesto folkloristico che ha reso Bobo e Rita una delle coppie più singolari della regione.

A Bobo, che ora proseguirà la sua carriera di chef senza la donna che lo ha accompagnato per tanto tempo, le nostre condoglianze insieme ha un ricordo affettuoso di Rita, che resterà sempre viva tra quei tavoli, le pareti rosse, col suo passo svelto, la sua corporatura minuta, il suo sorriso da “bentornati a casa”.

I funerali saranno celebrati domani, 2 luglio, alle 10 e 30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Guglionesi.