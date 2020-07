Il mare color marrone a Rio vivo è dovuto al fiorire di un’alga, che per fortuna non è tossica per l’uomo. È l’Arpa Molise a fare chiarezza sul caso emerso negli ultimi tre giorni, cioè da quando la consueta colorazione blu delle acque a sud di Termoli è improvvisamente diventata più scura. Un fenomeno che interessa un lungo tratto di mare, soprattutto quello che va dal porto turistico ai primi stabilimenti balneari. Cosa che chiaramente ha spinto molti bagnanti a evitare di fare il bagno in questi ultimi giorni.

L’Arpa Molise riferisce di aver ricevuto una segnalazione telefonica lo scorso 22 luglio. Una segnalazione che riferiva della presenza in mare di “una macchia di color giallo tendente al fosforescente presso il litorale di Termoli Rio Vivo”. Immediati sono scattati quindi i prelievi del personale Arpa. Da subito l’agenzia regionale per l’ambiente aveva definito “plausibile che il fenomeno sia dovuto a un bloom algale”.

E in queste ore è arrivata la “conferma che la colorazione anomala riscontrata presso lo specchio di mare antistante la spiaggia di Rio Vivo a Termoli è da attribuire alla fioritura di Fibrocapsa japonica”. Un’alga non tossica, ma che sicuramente rovina l’estetica del mare.

Questa la spiegazione fornita dall’Arpa. “La Fibrocapsa japonica è un’alga microscopica unicellulare appartenente alla famiglia delle Raphydophyceae. Le fioriture si osservano a fine luglio-agosto, interessano i primi 300 metri a ridosso della battigia, si manifestano con intense colorazioni rosso-brune delle acque, con un incremento della vischiosità dell’acqua causata dalla rottura delle cellule e alla diminuzione della trasparenza”.

Anche la colorazione varia di ora in ora. “È noto e caratteristico il comportamento di queste microalghe nell’arco della giornata: nelle ore centrali più calde si spostano verso la superficie e sfruttano la luce per le loro necessità metaboliche legate ai processi fotosintetici, verso sera, quando diminuisce la disponibilità di luce, le microalghe tornano sul fondo (dove i nutrienti sono più abbondanti) e l’acqua in superficie torna trasparente. Tale microalga non è tossica per l’uomo e pertanto non produce rischi sulla salute umana, ma comporta un disagio visivo che dissuade dalle normali attività legate alla balneazione”.