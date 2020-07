Probabilmente aveva già avvertito il malore mentre era alla guida della propria vettura. Aveva accostato l’auto, una Seat, forse per provare a chiedere aiuto. Poi il suo cuore ha smesso di battere. E’ morto così un uomo di 66 anni. La tragedia questa mattina – 15 luglio – in via Ciccaglione a Campobasso dove i residenti dei palazzi vicini si sono accorti di quanto stava succedendo e hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza del 118.

Per il 66enne non c’è stato nulla da fare, vani i tentativi di rianimare il suo cuore che ha smesso di battere intorno alle 9.30.

Via Ciccaglione, piccola ma importante arteria (collega via XXIV Maggio a via IV Novembre) e poco distante dalla sede del Consiglio regionale, è stata momentaneamente chiusa mentre gli uomini della Polizia Municipale giunti sul posto effettuavano gli accertamenti sul tragico decesso.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo si stesse recando al lavoro. Poi il malore improvviso che lo ha stroncato.

La strada è stata riaperta attorno alle 10.