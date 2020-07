La vera spina nel fianco della Termoli turistica restano i parcheggi. “Ci dicono che tanti vengono e poi se ne vanno perché non trovano posto” ammette il vice sindaco Enzo Ferrazzano in conferenza stampa, venerdì mattina 31 luglio. Così ecco la pensata: due nuove aree di sosta, una al porto e l’altra a Rio vivo per un totale di quasi 400 posti, dove lasciare l’auto senza pagare e godere della bellezza di Termoli raggiungendo il centro dopo pochi minuti a piedi.

“Stiamo venendo incontro alle attività produttive del turismo, come stabilimenti balneari, alberghi, ristoranti, che soffrono le difficoltà economiche di quest’anno” spiega Ferrazzano, citando quindi varie iniziative: la riduzione dell’orario e della tariffa per le strisce blu sui lungomare, dove nei festivi la sosta è stata resa gratuita, la chiusura del centro di sera prima solo nei fine settimana e ora per tutta la prima metà di agosto, anche “per consentire a quei locali che hanno sistemato dei dehors di poter lavorare con maggiore serenità”.

Ma con la chiusura del centro, molti parcheggi risultano inutilizzabili di sera. Ecco quindi la novità a partire da domani, sabato 1 agosto e fino al 15 settembre.

Un parcheggio nell’area del cosiddetto Triangolo, di fianco alla strada di recente riaperta che collega il posto con l’imbarco per le Tremiti. “Avevamo già una concessione del Demanio per quello spazio sul molo nord est, subito dopo il parcheggio dei Marinucci – illustra l’assessore alla Viabilità -. Abbiamo attrezzato l’area che ora dispone di 60 posti auto e 7 per pullman. Sarà gratuito e aperto tutte le sere, dalle 18 alle 2 e sarà gratuito. Al momento non prevediamo che venga custodito, ma c’è una sbarra all’ingresso”.

L’altra area per la sosta è stata ricavata lungo viale Marinai d’Italia, la strada che dal porto turistico conduce a Rio vivo, laddove negli ultimi anni erano state sistemate le giostre, ora spostate in piazza del Papa.

“L’abbiamo sistemato delimitando i posti con paletti di distanziamento e corde. Ci vanno 340 auto. Anche questo è gratuito e sarà aperto dalle 18 alle 2 fino al 15 settembre. Partiremo senza sorveglianza, vediamo come va. Abbiamo inoltre sistemato 4 fari per illuminare l’area”. Per entrambi il Comune ha scelto l’utilizzo solo serale per non compromettere l’uso degli stalli esistenti.