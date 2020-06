Zero nuovi positivi e tre guariti, sempre meno comuni con casi Covid

Anche oggi in Molise non si registrano nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 e altri 3 pazienti vanno ad allungare la lista dei guariti. Si tratta in particolare di un cittadino di Campobasso, di uno di Castellino del Biferno e di uno di Montaquila. Questi ultimi due comuni peraltro escono così dalla mappa dei ‘campanili’ con casi di contagio, in cui ora restano solo in 14.

Elevato anche oggi il numero di tamponi processati, 363, ma nonostante questo la lista dei positivi è rimasta la stessa. Il Molise dunque per il secondo giorno consecutivo – e l’intera scorsa settimana – non presenta nuove positività. Oggi in Italia queste sono state ben 379, ed è stata sempre la Lombardia a trainare il dato aggregato con 252 casi in più rispetto a ieri.

Stabile al Cardarelli di Campobasso la situazione dei ricoverati: c’è un paziente rom di Campobasso in Malattie Infettive (ieri è stato ivi trasferito dalla Terapia Intensiva) e uno di Portocannone tutt’ora nel reparto salvavita.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 113 i casi attualmente positivi (110 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 439 sono i tamponi positivi (361 nella provincia di Campobasso, 59 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 17279 i tamponi eseguiti di cui 16006 negativi. 833 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: di questi 1 in Malattie e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 131 i pazienti in isolamento domiciliare (112) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (19)

– 283 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (217 della provincia di Campobasso, 50 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 489 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (251 Bojano, 107 Larino e 131 Venafro)

– 166 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 85 – TERMOLI 11 – PORTOCANNONE 4 -CERCEMAGGIORE 4 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – POGGIO SANNITA 1 – BARANELLO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1