Zero nuovi casi e una guarigione a Termoli, il Covid fa sempre meno paura

Prosegue la scia di contagi zero in Molise, che va avanti da quattro giorni a questa parte. Anche oggi, nonostante i 125 nuovi tamponi processati dalla Asrem, non sono emersi altri casi di positività al virus Sars-CoV-2. In più c’è un altro paziente guarito dal Covid-19, un cittadino di Termoli. La cittadina adriatica ha attualmente ormai solo un caso di positività.

Sono dunque ‘solo’ 25 i soggetti attualmente malati, mentre le guarigioni sono diventate complessivamente 396. Sempre Covid-free l’ospedale Cardarelli, segno evidente che non ci sono casi clinicamente critici in Molise.

Ma è tutta l’Italia oggi che tira un grosso sospiro di sollievo, perchè i dati della Protezione Civile sono oltremodo confortanti. Solo 126 i nuovi contagi acclarati (ieri erano 174) e 6 morti nelle ultime 24 ore: è il dato più basso da inizio marzo a questa parte.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 25 i casi attualmente positivi (21 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 445 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 21585 i tamponi eseguiti di cui 20065 negativi. 1075 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 26 i pazienti in isolamento domiciliare (25) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 396 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (326 della provincia di Campobasso, 53 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 32 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 14 – ISERNIA 3 – TERMOLI 1 – CERCEMAGGIORE 1 – PORTOCANNONE 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONACILIONI 1