Zanzara Made in Italy

Di Alessio Toto

Già immagino cosa state pensando! Può mai esistere una zanzara prodotta, realizzata, confezionata in Italia ed esportata altrove?. Ebbene sì, appartengo alla specie del made in italy, conosciuta in tutto il mondo, mi nutro di qualità e manualità, ricerco l’eccellenza e rispetto le professionalità, ho sete di sapienza industriale e artigianale, non sono solo un’etichetta ma nel mio percorso si intrecciano cultura e storia, stile e gusto, in poche parole ho esclusivamente cellule di cose belle e ben fatte. Raggiungo una sublime perfezione nella meccanica, la bellezza nella moda e l’impeccabilità nell’abbigliamento, l’apice nell’industria agroalimentare, la quintessenza nel settore tessile, vetrario e ceramico, il punto culminante nell’arredo-design.

Quando diminuisce la temperatura e aumenta l’umidità, mi piace dar fastidio, con il ronzio vi tengo svegli tutta la notte, lo so, è dura non odiarmi!, ma l’unicità si paga, sono sottoposta a controlli severi e accurati, imitata in ogni dove, la contraffazione, nel mio ambiente, equivale al nemico pipistrello, e in più faccio crescere anche il Pil.

Oggi, però, voglio finalmente arrivare ad un compromesso tra di noi, una sorta di cessazione provvisoria delle ostilità, prometto di firmare con il mio sangue(che poi è il vostro!)il Patto di Non Pizzicamento, e voi vi impegnate a difendermi e diffondermi, in sintesi, invece di scrivere, come ho fatto io, di made in italy, vivete di made in italy.

(Alessio Toto.. .Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)