Violento scontro fra tre macchine a Ferrazzano, tanta paura ma nessun ferito

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo via Sant’Onofrio in agro di Ferrazzano. Violento l’impatto fra i mezzi ma per fortuna non si registrano persone ferite.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Campobasso che ha messo in sicurezza automobilisti e passeggeri.

Quindi si è proceduto alla ricostruzione della dinamica, per la quale sono stati chiamati ad intervenire gli agenti della polizia di stato e quelli della municipale.

Gli investigatori sono al lavoro per accertare e definire eventuali responsabilità in capo al sinistro. Il traffico nella zona ha subito lievi rallentamenti.