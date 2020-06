Vende bigiotteria rubata per diecimila euro al “Mercatino dell’usato”, denunciata una donna

I carabinieri di Campobasso dopo un’attività di polizia giudiziaria – meticolosa e complessa – che ha visto al lavoro la stazione di via Mazzini, in accordo con la Procura, sono riusciti ad identificare e denunciare in stato di libertà una donna incensurata, originaria del capoluogo molisano ma residente a Vinchiaturo per ricettazione.

La donna, venuta in possesso di oggetti di alta bigiotteria del valore stimato di più di 10.000 euro e denunciati come rubati a febbraio dell’anno scorso in un’abitazione di Campobasso, li aveva messi in vendita nel tentativo di assicurarsi un bel gruzzolo di soldi.

L’indagata aveva deciso di mettere il materiale rubato in conto vendita presso l’attività commerciale denominata “il Mercatino dell’usato” di Campobasso, ottenendone di fatto un ingiusto profitto.

Deferita per ricettazione, la donna dovrà ora rispondere dei fatti contestati davanti ai giudici del Tribunale di Campobasso. Gli accertamenti da parte dei militari di Corso Mazzini per fare piena luce sull’intera vicenda ovviamente proseguono in modo serrato.