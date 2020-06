Uno spazio a misura di bambini, a Petacciato nuova area gioco ‘in sicurezza’

Petacciato da oggi è un po’ più a misura di bambine e bambini. Il periodo che stiamo vivendo è stato particolarmente privativo per i più piccoli, ‘orfani’ di scuole e parchi gioco.

“Quello raggiunto a Petacciato è un traguardo da record in questo periodo di ripartenze. Le riprese delle attività hanno spesso lasciato indietro o nel dimenticatoio i diritti dell’infanzia, ma anche i diritti dei genitori ad avere spazi educativi”. Commentano così Amministrazione comunale e Centro per l’Infanzia La Trottola – da anni presente sul territorio come ente educativo per la prima infanzia – l’area gioco di Piazza Monumento.

Lo spazio è stato concesso gratuitamente dal Comune, e si può dire che Petacciato diventa oggi il primo paese in Molise ad aver attivato un parco gioco organizzato secondo le linee guida ministeriali che stabiliscono le regole di contingentamento, controllo sanitario e sanificazione.

“Il sorriso dei bambini era abbagliante questa mattina, così come la loro felicità nel riappropriarsi dei propri spazi e nel rivedere i propri amici; le norme di igiene e controllo sono già diventate un gioco per loro. Un sollievo per i genitori che possono finalmente riprogrammare le giornate lavorative. In attesa dell’attivazione del Centro Estivo prevista per metà mese, Petacciato diventa paese a misura di bambino, perché, come ricordano le maestre coinvolte ‘un paese che tutela i bambini è un paese che tutela il futuro'”.