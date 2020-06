Una rete di artisti per salvare la musica popolare: c’è anche un molisano

Cantanti, musicisti e danzatori uniti per salvare il grande racconto della musica tradizionale italiana. C’è anche un molisano: è Edoardo Vessella.

Il sogno della ripartenza della musica e della danza tradizionale italiana sta diventando realtà. Grazie all’idea di Apulia Face, Pizzicarte, Danza che ti passa e del programma radiofonico Just Folk di Radio Kaos Italy, è stata creata una rete di musicisti dal Nord al Sud della Penisola che comprende alcune tra le più importanti realtà del panorama folk italiano.

I musicisti coinvolti nel progetto sono individualità di rilievo con all’attivo numerose incisioni discografiche, registrazioni radiofoniche e partecipazioni televisive, concerti e tournée in Italia, in Europa ed in tutto il mondo; molti di loro sono impegnati da anni anche nella direzione artistica di importanti etnofestival regionali.

Questo gruppo di lavoro nato in un momento così difficile per il nostro Paese, è diventato in poche settimane un movimento, per ora attivo online, impegnato anche nel crowdfunding #musicapopolarenutefermare (Produzionidalbasso).

Giovedi 4 giugno sarà lanciato e diffuso su tutti i canali social ‘TE DICU DOI PAROLE: LA MUSICA LA TERRA’, un videoclip che, meglio di qualsiasi discorso, spiega le ragioni di questa neonata rete artistica. Ci sarà una diretta online a partire dalle 18.45 con tutti gli artisti sulla pagina di #musicapopolarenutefermare e di Pizzicarte cultura e musica del sud, una rete coreutico musicale di approfondimento che abbraccia le radici tradizionali della nostra amata Terra attraverso la voce dei musicisti.

L’obiettivo è di ampio respiro: continuare a collaborare e a lavorare insieme per salvaguardare il grande patrimonio immateriale della musica tradizionale italiana declinato in ogni sua identità culturale. “Ci auguriamo che #musicapopolarenutefermare raggiunga il grande pubblico degli appassionati, vero motore del movimento – ha dichiarato Sabrina Sicara, Presidente di Apulia Face – vogliamo continuare a conoscere e a condividere la bellezza, la ricchezza e le emozioni del canto, della musica e della danza tradizionale”. Giancarlo Paglialunga, voce inconfondiblile del Sud, del Canzoniere Grecanico Salentino e della Notte della Taranta aggiunge: “Ho aderito a #musicapopolarenutefermare non solo per la bontà dell’idea ma per rinsaldare il legame con il nostro pubblico ma anche per dare vita a un progetto senza precedenti, nel quale tutta la musica tradizionale italiana potrà trovare un nuovo “spazio” di scambio e di crescita comune, un nuovo paradigma espressivo fatto di esperienze, conoscenze e accenti diversi. UNITI SI VINCE”.

Il gruppo di artisti di “musicapopolarenutefermare” vede una decina di artisti italiani tra cui, appunto, il molisano Eduardo Vessella, unico testimonial per la nostra regione.