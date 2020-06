Un moderno intervento, a cor aperto

di Antonio Andriani

No, mai nulla principia dalla mente,

nemmanco i gesti d’un benefattore

o le ricche mazzette dell’assessore

che riceve soldi. Quant’è potente,

e me che ne scrivo un immondo pezzente!

Ai cittadini, dona ‘n ascensore

che parta, all’occorrenza, dal core

e va fino ‘l cervello, direttamente.

Il tutto, con fondi comunitari;

dimani stesso partirà l’appalto,

già nelle grinfie di scaltr’impresari.

Alta velocità su tre binari,

carrozze impreziosite da cobalto

e, forse, pedaggio gratuito. Magari!

Andri060620 Parafrasi = l’estensione metrica del sonetto permette abbondanti farciture letterarie, in 16 versi endecasillabi ce n’è da raccontare. Questo lo schema delle rime: ABBA-ABBA-CDC-CDC. Quello dell’ascensore tra cuore e mente, è un mio vecchio sogno che, finalmente ed a breve, sta per compiersi. Avendo come maestro il migliore tra i poeti, le allegorie politiche e romantiche si sovrappongono e si rincorrono senza soluzione di continuità; le argomentazioni liriche monotematiche le lascio agli altri. Non a chiacchiere, sono contro gli inglesismi e gli stranierismi; a colpi di endecasillabi, rivaluto lemmi del passato, parole desuete ma dalla estrema musicalità.