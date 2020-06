MERCOLEDI’ 17 Ancora un po’ di instabilità in questo mercoledì in cui le piogge torneranno a bagnare la nostra regione. Al mattino i cieli saranno nuvolosi ma anche soleggiati, alternanza proseguirà per tutta la giornata sebbene già dalle prime ore del pomeriggio rovesci, anche a carattere temporalesco, si abbatteranno sul venafrano, su Isernia, nell’alto Molise e lungo i rilievi del Molise centrale. La tregua in serata quando vedremo le stelle un po’ ovunque ad eccezione del basso Molise che resterà coperto. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo ma i venti soffieranno con moderata intensità specie lungo la costa adriatica.

GIOVEDI’ 18 L’arrivo dell’alta pressione garantisce condizioni di stabilità che dovrebbero durare anche nei prossimi giorni. Aria più calda è in arrivo soprattutto al centro sud e dunque in Molise dove avremo tempo bello e temperature tipicamente estive con un rischio temporalesco molto basso