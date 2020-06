Il costone sotto il “portello” di Guglionesi, tra il centro abitato e il gessificio, a fuoco ancora una volta. Nel pomeriggio sono arrivati d’urgenza i mezzi dei Vigili del Fuoco dal distaccamento di Termoli per spegnere le fiamme, che hanno minacciato da molto vicino le coltivazioni di grano, i terreni sui quali il frumento è in attesa della trebbiatura che avverrà tra diverse settimane.

La squadra del 115 ha lavorato fino a neutralizzare i roghi che hanno interessato una porzione estesa di terreno. A fine giornata la terra arde ancora, sprigionando il caratteristico odore di fumo, ma il pericolo è scongiurato.

Foto 2 di 2



Per l’agricoltura Qquesto è un momento molto particolare ed è richiesta la massima attenzione sia alle Amministrazioni comunali, nei regolamenti per la bruciatura delle stoppie, che ai cittadini. L’origine di molti roghi, che con il caldo di oggi hanno interessato non solo Guglionesi ma anche altri territori in Basso Molise, da Petacciato a Rotello, potrebbe essere di natura dolosa.