‘Toppa’ non asfaltata e pietrisco, pericolo per le auto in contrada Colle delle Api

C’è una strada, sicuramente secondaria come grandezza e fruibilità ma ugualmente strategica per smaltire il traffico cittadino, che viene utilizzata quotidianamente da centinaia e centinaia di automobilisti. Un pezzo molto lungo che parta da via San Lorenzo e termina alle spalle del centro commerciale ‘Monforte’, congiungendosi anche con via Labanca oltre che con contrada Colle delle Api. Alcuni chilometri che fanno spesso evitare qualche coda in cui ci si può imbattere percorrendo le arterie principali di Campobasso.

Da un paio di giorni, a qualche decina di metri dalla piccola rotonda in prossimità dell’ex pastificio Guacci, sono stati fatti dei lavori a delle condutture. Ebbene, il tutto è stato terminato in poco tempo. Peccato che per ricoprire la voragine si sia utilizzato solo del pietrisco e del cemento e non l’asfalto. Parliamo di contrada Colle delle Api, via Armagno per la precisione.

E così, la ‘toppa’ non è asfaltata e chiaramente non livellata rispetto alla strada. Questo sta creando alcuni disagi agli automobilisti che non si aspettano al termine della discesa di trovare la ‘pezza’ ruvida e grezza invece che l’asfalto. Una situazione da non sottovalutare, considerando la pendenza della strada e la velocità sostenuta che si raggiunge spesso in quel punto preciso.

Ora, è chiaro che bisogna sempre e comunque osservare i limiti di velocità. Ma è pur vero che parliamo di una discesa, o salita, dipende dal senso di marcia, molto scoscesa che può portare, proprio per la presenza della ‘toppa’ e della ghiaia, fuori strada. Dunque, serve prudenza. E soprattutto, un po’ di asfalto per evitare noie.