Un 33enne di Petacciato è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di fuggire da un’abitazione nella quale aveva da poco rotto la porta di ingresso per un probabile furto.

L’uomo stava fuggendo senza aver rubato nulla quando è stato beccato dalla pattuglia del 112 del paese che era impegnata in un servizio di controllo notturno del territorio.

È stato quindi fermato e portato in caserma per gli accertamenti. Si tratta di un giovane già noto alle forze dell’ordine per altri reati. Per lui è scattata la denuncia.