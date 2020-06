Le previsioni in Molise

LUNEDI’ 15 Inizia una settimana nera sul fronte meteo: oggi su gran parte del Molise temporali e piogge intense bagneranno la regione. Al mattino il cielo sarà coperto o molto nuvoloso ma col trascorrere delle ore il vortice di bassa pressione in atto farà peggiorare la situazione drasticamente con acquazzoni su entrambe le province ad eccezione del litorale che resterà più asciutto. In serata un lieve miglioramento in basso Molise dove tornerà a piovere forte durante la notte. Ventilazione moderata e temperature stabili.

MARTEDI’ 16 Continua ad essere assai turbolento il contesto meteorologico in questo martedì: piove ancora in mattinata sul Molise centrale e nella provincia di Isernia. Poi un repentino mutamento con una raffica di temporali sparsi ovunque fino alla sera/notte quando ci sarà una piccola tregua (ma non per tutti) alternata a improvvisi colpi di vento e qualche grandinata. Sono gli effetti di una doppia circolazione ciclonica che porta ancora instabilità sull’Italia sebbene le temperature siano in linea con la stagione.