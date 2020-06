VENERDI’ 19 Cielo sereno su gran parte della regione ma con progressivo annuvolamento è la tendenza di questo venerdì. Se al mattino avremo tempo bello dalla costa all’alto Molise già dalle prime ore del pomeriggio ci sarà qualche copertura più consistente e anche pioggia nella provincia pentra. In serata ancora una diffusa irregolarità che sparirà sotto l’azione del vento durante la notte quando avremo un cielo stellato.

SABATO 20 L’alta pressione delle Azzorre è più vicina in questo inizio di fine settimana che dovrebbe essere soleggiato e anche più caldo. Velature e coperture nuvolose a tratti anche piuttosto intense nella provincia di Isernia non regaleranno quella stabilità tanto desiderata dopo un mese di giugno caratterizzato da repentini abbassamenti di temperatura e temporali. Nell’alto Molise c’è anche rischio di qualche veloce rovescio. Ma in generale avremo comunque un clima gradevole e tanto sole in particolare sulla costa e nel Molise centrale.

DOMENICA 21 Anche per questa giornata avremo tempo bello e qualche innocua copertura nuvolosa. Bassissimo il rischio pioggia mentre sono più presenti gli effetti dell’alta pressione di origine sub-tropicale che continua a far salire le temperature senza però che le stesse diventino eccessivamente calde. Sulla costa nelle ore centrali si registreranno circa 25 gradi dunque nessun sole rovente ma clima tutto sommato gradevole.