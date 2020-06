LUNEDI’ 22 Inizia una settimana di tempo che sarà via via più stabile, caldo e soleggiato. Anche in Molise si cominceranno a sentire gli effetti dell’alta pressione di origine africana che unita al campo delle Azzorre si apprestano a regalarci finalmente giornate dal sapore tipicamente estivo. Per questo lunedì insiste ancora una certa nuvolosità irregolare per fortuna senza piogge ma con una moderata ventilazione piuttosto fresca.

MARTEDI’ 23 Decisamente meno coperta dalle nuvole questa giornata. Le poche residue nubi saranno spazzate via già dalle prime ore del pomeriggio quando il cielo resterà sgombro (anche per effetto di una moderata ventilazione) ad eccezione del versante montuoso del Matese e in parte della provincia pentra. Salgono, seppur di poco, le temperature ma non saranno bollenti.

MERCOLEDI’ 24 La tanto agognata stabilità meteo inizia oggi con cieli limpidi e sole su tutta la regione. L’anticiclone africano sarà anche causa di un aumento di temperatura grazie a imponenti masse di aria calda pronte ad arrivare sull’Italia. Per l’afa, però, bisognerà ancora attendere.