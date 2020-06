Eccoli, finalmente. I cartelli della discordia, quelli che non hanno permesso finora di aprire alla balneazione le spiagge libere molisane, sono arrivati. A Petacciato sono stati montati nelle scorse ore su numerosi accessi liberi del litorale. Per ora ancora nulla, ma possibile che nelle prossime ore anche aTermoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia si segua lo stesso procedimento, così da coprire tutti i 26,2 chilometri di costa senza stabilimenti balneari.

Si tratta quindi di un passo importante ma non decisivo per la rimozione del divieto di balneazione che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi. A Termoli dovrebbe arrivare a giorni anche l’assegnazione del bando annuale per il servizio di salvamento sulle spiagge libere, che ha subito un ritardo a causa della decisione della Giunta Roberti di ritirare il primo bando di durata triennale e farne uno annuale vista l’emergenza coronavirus in atto.

Una vicenda che è al centro oggi di un attacco diretto del centrosinistra termolese al sindaco Francesco Roberti, accusato di ritardi e di aver coperto inefficienze nella gestione delle spiagge pubbliche e nell’erogazione dei servizi di salvataggio con offese alla minoranza e alla stampa.

Intanto a Petacciato ci sono i cartelli, utili per ricordare ai bagnanti della spiaggia senza comfort alcune regole fondamentali, dal distanziamento fisico all’uso della mascherina, dall’igienizzazione delle mani al divieto di praticare sport che creino assembramento.

Le spiagge libere molisane sono differenziate quest’anno in ‘Open Free’, dove a parte i cartelli non ci sarà altro tipo di controllo, a quelle appunto ‘Regolamentate per distanziamento Covid‘ che prevedono anche la presenza di bagni chimici, altro punto dolente della questione e assistenti bagnanti che dovrebbero arrivare dalle graduatoria di lavoratori socialmente utili per svolgere il ruolo di ‘controllori’.

Intanto ieri 7 giugno è stata la prima giornata movimentata sulle spiagge molisane. Non tutti i lidi si sono già attrezzati con le nuove regole, scegliendo quindi di aprire con qualche giorno di ritardo.

È delle scorse ore la notizia che il Lido Sveva di Montenero marina non riaprirà per la stagione 2020. “Speriamo di poter ripartire l’anno prossimo per poter offrire un servizio sempre migliore e speriamo continuativo” si legge sulla pagina Facebook dello stabilimento situato di fianco al porto turistico Marina Sveva. Si tratta della terza defezione sulla costa molisana dopo il Lido Aloha sul litorale nord di Termoli e l’Oasi Giorgione di Rio Vivo.

A Petacciato invece, oltre allo storico Lido Calypso, ci saranno sia il ‘Villaggio La Torre’ che ‘La Risacca Beach club’, entrambi alle prese coi lavori per farsi trovare pronti nei prossimi giorni. Lavori in corso anche per il Lido Eva, stabilimento amovibile che si trova a nord del Calypso. Dopo il debutto nel 2018 e la conferma l’anno scorso, il Lido Eva infatti riaprirà nei prossimi giorni.