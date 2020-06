Spazzamento, ripulito il quartiere Sant’Alfonso. Fissati altri due interventi

Nella giornata di ieri 10 giugno la Rieco Sud, in accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli, ha effettuato il terzo dei cinque interventi straordinari di pulizia delle strade della città, per mezzo di spazzamento meccanico e manuale.

I residenti del quartiere Sant’Alfonso si sono dimostrati estremamente collaborativi, evitando di parcheggiare le auto lungo le strade interessate allo spazzamento, permettendo così una pulizia profonda e accurata da parte degli operatori.

“Si ricorda che gli interventi di spazzamento straordinario delle strade rientrano nel macro obiettivo dell’Amministrazione Comunale e della Ditta ad innalzare gli standard di pulizia e decoro cittadino, anche in vista dell’imminente stagione turistica” fa sapere Rieco.

I prossimi due appuntamenti saranno mercoledì 17 giugno (dalle 13 alle 15) in via Carlo del Croix, via Mario Pagano, via Roma, via Sannitica, via Mario Milano, corso Fratelli Brigida. Mercoledì 24 giugno (dalle 13 alle 15) via De Nicola, via Luigi Sturzo, via De Gasperi, via Einaudi, via Vanoni, via Panama, via Cina.

“Si richiede la collaborazione di tutti i cittadini a non parcheggiare le auto nelle suddette vie per permettere agli operatori ecologici di effettuare una pulizia completa del manto stradale e dei marciapiedi” conclude Rieco.