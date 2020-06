Settimana del Pianeta Terra, si possono promuovere i geositi del Molise

C’è tempo fino al 3 luglio per i soggetti sul territorio regionale interessati ad organizzare e promuovere i geositi del Molise organizzando geoeventi da inserire nell’ottava edizione della Settimana del Pianeta Terra, che si svolgerà dal 4 all’11 ottobre 2020.

Aderire alla Settimana del Pianeta Terra significa promuovere il patrimonio geologico del territorio, che rappresenta l’elemento profondo del paesaggio, contribuisce alla sua bellezza, ma anche e soprattutto alla sua salute: il mantenimento del delicato equilibrio geologico è, infatti, quel che evita i disastri ambientali.

La Settimana del Pianeta Terra si concretizza in un ricco calendario di geoeventi diffusi su tutto il territorio nazionale per offrire agli Italiani l’occasione di scoprire o conoscere meglio le bellezze nascoste che spesso, senza saperlo, abbiamo a poca distanza da casa, promuovendo un turismo sostenibile e di prossimità, per far conoscere le geoscienze in modo semplice e piacevole.

Amministrazioni locali, proloco, musei, scuole, università, enti, associazioni culturali, gruppi di geologi e singoli organizzatori hanno tempo fino al 3 luglio per iscriversi su www.settimanaterra.org in qualità di organizzatori e candidare i propri geoeventi dalla pagina “Organizza un Geoevento”.