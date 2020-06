Pasquale, senzatetto termolese gravemente malato, potrà restare in cura alla Rsa di Larino. È il risultato ottenuto grazie al lavoro della Casa dei Diritti, istituzione che si sta radicando in Molise.

A raccontare cosa è successo è stata la promotrice e portavoce della Casa dei Diritti nel Molise, l’avvocato Laura Venittelli: “Con grande soddisfazione, la Casa dei diritti è riuscita a risolvere un grosso problema, il caso di Pasquale, un senza tetto, gravemente malato, ricoverato da mesi presso la Rsa di Larino e che la Caritas, il Comune di Termoli e l’associazione della “Città invisibile” hanno in cura. Pasquale, per un problema con l’Inps di Campobasso, rischiava di essere ” cacciato” dalla Rsa e rispedito alla stazione di Termoli, nonostante egli non fosse in grado di fare neppure “un passo” da solo. Abbiamo sollevato il caso all’Inps nazionale nella persona della vice presidente nazionale Inps che, nel giro di 3 giorni è riuscita a dare a Pasquale la possibilità di rimanere presso la Rsa e di avere anche l’assistenza sanitaria.

Il tutto grazie al lavoro dell’on. Luisa Gnecchi, già capogruppo dem in commissione Lavoro, che superando la “burocrazia” locale, ha risolto un vero caso umano”.