Scuola dell’infanzia di Portocannone, il ‘grazie’ delle maestre ai genitori

Le maestre della scuola dell’infanzia dell‘istituto comprensivo “John Dewey”, plesso di Portocannone, con questo video vogliono esprimere la loro gratitudine a tutti i genitori, che subito dopo la sospensione dell’attività didattica dovuta all’emergenza Covid, si sono trasformati in precettori per i loro bambini.

Quest’ultimi hanno dimostrato costantemente il loro impegno e la loro bravura. Le insegnanti, inoltre, ringraziano il dirigente scolastico professoressa Immacolata Lamanna che tempestivamente si è adoperata a garantire la continuità della didattica per i piccoli alunni. Ha predisposto per le famiglie modalità di istruzione a distanza come: password per il registro elettronico e Classroom per i bambini di 5 anni.