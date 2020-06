Scuola, come ripartire a settembre? Le parti a confronto in diretta facebook

Domani, lunedì 22 giugno alle ore 15.30, nella sala del Parlamentino in via XXIV Maggio 130 a Campobasso si svolgerà un incontro promosso dal Capogruppo Pd in Regione Molise Micaela Fanelli dal titolo “La situazione della scuola in Molise – Le parti a confronto”.

Ad introdurre e coordinare il dibattito la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli. Interverranno poi Maria Chimisso, Vice Segretario Pd Molise e Dirigente Scolastico, Roberto Di Baggio, Assessore Regione Molise all’Istruzione e Formazione, e Anna Paola Sabatini, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise. Insieme a loro prenderanno parte alla discussione rappresentanti sindacali e rappresentanti del mondo della Scuola.

Queste le domande cui l’incontro cercherà di dare delle risposte: Come ripartirà la scuola molisana a settembre? Come saranno superati i problemi generati dall’emergenza Covid? Cosa cambierà nella didattica e nella formazione? Quali insegnamenti sono stati tratti in questi mesi e quali sono le buone prassi che andranno consolidate anche nel futuro, sulla scorta dell’esperienza maturata?

“L’incontro – spiegano gli organizzatori – si pone come un momento di confronto tra i diversi soggetti istituzionali e rappresentativi del mondo della Scuola molisana, al fine di analizzare i problemi cui si è dovuto far fronte, ma anche per mettere a sistema tutte le nuove opportunità offerte dalla crisi per costruire il nuovo sistema scolastico regionale dei prossimi anni”.

L’incontro, per questioni di sicurezza legate all’emergenza Covid–19, non sarà aperto al pubblico e sarà tramesso in diretta sulla Pagina Facebook di Micaela Fanelli.

I relatori risponderanno alle domande dei partecipanti. Ecco come: è possibile far pervenire domande, richieste, chiarimenti ai relatori e partecipanti, che risponderanno nel corso dei loro interventi, inviandoli all’indirizzo di posta elettronica cons.fanelli@regione.molise.it.

Stessa possibilità aperta a tutti sarà offerta nel corso della diretta Facebook.