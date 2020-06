La musica non si è fermata con il Corona virus, anzi. E’ stata il filo rosso che ha unito tutti, dal Nord al Sud, dallle case agli ospedali. E per questo la “Settimana nazionale della musica a scuola” non si è fermata: è stata confermata e soprattutto particolarmente apprezzata da docenti e studenti che hanno potuto così suonare, cantare, regalare a chiunque le loro performance musicali. E la scuola media Bernacchia di Termoli non si è lasciata sfuggire l’occasione. E’ nato così il blog “Musica, maestro!” nel quale gli studenti del corso ad indirizzo musicale hanno potuto dare spazio alla loro forma d’arte preferita.

Ricco il blog con le tante iniziative: dall’omaggio al pianista Ezio Bosso, recentemente scomparso, alle celebrazioni per un gigante della musica classica, come Beethoven, ai saggi di classe dei corsi ad indirizzo musicale dell’istituto fino alle performance corali dell’Oddo-re-mi Coir. Tutto si può vedere qui.

“L’intento – spiega la docente Grazia Vetritto che ha curato il lavoro insieme alle colleghe Anna Mariani, Pina Nista e Clara Silletta – è quello di creare una vetrina musicale virtuale per dare spazio, voce e colore a tutti quei progetti di performance artistico-musicali infranti dall’evento Coronavirus, protagonista indiscusso delle scene mondiali degli ultimi mesi. La scuola non si ferma e, nonostante tutto, si inventa mille escamotage per continuare a formare i propri alunni, ad educarli al bello delle cose seppur intorno il cielo è diventato grigio”.

L’inaugurazione del blog ha aperto le celebrazioni della “Settimana Nazionale della Musica a Scuola”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con l’Indire, per il potenziamento e il rilancio della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado con cui, gli istituti scolastici, hanno l’occasione di testimoniare l’importanza della pratica musicale per la crescita personale di ciascun allievo.

“Per l’occasione – aggiunge la docente – l’Istituto Comprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli ha organizzato, attraverso il Blog, eventi virtuali, per la promozione della cultura musicale con cui intende testimoniare l’importanza delle attività musicali realizzate nel corso dell’anno scolastico e le esperienze artistiche, singole o collettive, svolte dagli allievi dell’indirizzo musicale e del coro dell’istituto”.