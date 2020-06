Una scossa di terremoto si è verificata questo pomeriggio 29 giugno alle 18,21 con epicentro a circa 3 km a sud est di Montecilfone, con magnitudo provvisoria stimata in 3.5. La scossa è stata avvertita distintamente in Basso Molise.

La prima stima del sito ufficiale dell’Istituto nazionale di geofisica vulcanologia e geofisica individua quindi Montecilfone come epicentro del sisma a una profondità di 18 km.

Il sisma è stato avvertito distintamente in diversi paesi del Basso Molise, quali ed esempio Guglionesi e Palata, cioè la zona dove si sono verificate due forti scosse il 14 e 16 agosto 2018.

Probabile quindi che si tratti di un sisma collegato alla stessa faglia. Il terremoto odierno sarebbe sussultorio e non ondulatorio.

Molta gente ha riferito di aver avvertito la scossa. Paura e persone in strada in diversi Comuni non solo molisani ma anche delle vicine province di Foggia e Chieti. Al momento non si registrano danni né feriti. I vigili del fuoco di Termoli riferiscono di non aver ricevuto chiamate per richieste di aiuto o interventi.

Le verifiche sugli edifici stanno invece procedendo nei Comuni più vicini all’epicentro. La Protezione civile è stata già allertata per dei sopralluoghi. Sulla propria pagina Facebook, la Protezione civile regionale riferisce che “al momento non si registrano danni a persone o cose. La sala operativa della Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione in sinergia con sala situazione itala e Ingv”.

Molte persone hanno riferito di aver sentito una sorta di boato durato qualche secondo prima che la terra iniziasse a tremare. Il sisma è stato avvertito tanto da chi vive nei piani alti dei palazzi che al pian terreno.

(foto di Guglionesi poco dopo il sisma)

seguono aggiornamenti