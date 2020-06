La procura di Isernia ha affidato ai carabinieri di Venafro la ricostruzione della dinamica del gravissimo incidente accaduto sabato sera alla Serioplast di Pozzilli nel quale è rimasto ucciso il 22enne Domenico D’Amico, di Bojano.

I militari hanno già ascoltato alcuni colleghi che erano presenti in fabbrica al momento della tragedia. Altri ancora saranno sentiti nelle prossime ore.

In fabbrica anche il Pm di turno che coordina le indagini. Secondo una prima ed ipotetica ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe rimasto schiacciato dal pallettizzatore. Si tratta di una macchina robotica che impila la produzione di balle, pacchi, bottiglie eccetera su un pallet. Cosa sia accaduto sabato sera, come la macchina abbia potuto schiacciare il 22enne lo dovranno stabilire gli accertamenti in corso. Per liberare il corpo del ragazzo sono dovuti intervenire, infatti, i vigili del fuoco.

Il magistrato ha disposto l’autopsia, volta a chiarire dinamica e causa della morte. Lutto a Bojano. Dolore e sconcerto anche Pozzilli. Per oggi la Cgil ha proclamato due ore di sciopero per ogni turno di lavoro. Si fermerà sempre oggi, per due ore, anche l`Unilever.

Domenico, ragazzo per bene e gran lavoratore, lascia i genitori inconsolabili e due fratelli. Il suo profilo FB è stato inondato di messaggi di cordoglio e disperazione. Nessuno sa arrendersi né comprende una morte così assurda. A soli 22 anni.