San Martino in Pensilis, Adriana Pia Ciota spegne 16 candeline

Una giornata speciale per te in cui vogliamo rinnovarti tutto il nostro amore. Sei una ragazza piena di qualità, valori e grande gioia di vivere. Grazie per ogni momento che condividiamo per far crescere la nostra famiglia. Buon compleanno Adriana Pia!

Auguri da mamma Maria Cinzia e papà Domenico, dai fratellini Angelo e Alessandro, dagli zii e dalle nonne Adriana e Giuseppina, dagli zii Angelo, Irene, Mary e Anthony, da tutti gli amici.