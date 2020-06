Rotoli di catrame abbandonati nelle campagne fra Termoli e Guglionesi

Rotoli di catrame abbandonati su una strada di campagna al confine tra Termoli e Guglionesi. Sono i residenti a segnalare l’ennesimo caso di inciviltà in basso Molise.

Questa mattina infatti 30 giugno 6 rotoli utilizzati per stendere il catrame sono stati ritrovati fra le campagne che dal quartiere di San Pietro conducono verso Guglionesi. “Purtroppo non è la prima volta che qui in zona troviamo rifiuti di vario genere – raccontano i residenti -. Solo che stavolta non parliamo di normali buste dell’immondizia che possiamo smaltire anche noi”.

La richiesta è quindi di un intervento da parte delle autorità per cercare di prendere provvedimenti e chiaramente anche per smaltire in maniera appropriata questi rifiuti speciali che oltretutto sono molto pesanti e quindi hanno bisogno di mezzi appositi per essere rimossi da quella area rurale.