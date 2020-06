È il periodo della ripartenza. Non solo per l’Italia intera che prova a rimettersi in moto dopo la pandemia e il fermo delle attività economiche. Lo è anche per i viaggi Molise-Croazia, grazie alla Gs Travel che con il suo catamarano Zenit da ieri è tornato a viaggiare. Presentato ieri a San Benedetto del Tronto, ma fra una settimana verranno riattivate le corse Termoli-Tremiti e da settembre anche quelle verso Ploce.

Nella giornata di ieri, venerdì 19 giugno, la Gs Travel di Termoli ha presentato al porto di San Benedetto del Tronto il suo DSC Zenit. La società Guidotti Ships ha voluto far conoscere e promuovere il suo gioiello che a breve, in meno di un’ora, partendo da Termoli salperà alla volta delle Isole Tremiti. I primi viaggi sono in programma il 26 giugno.

Per lo Zenit si tratta di un ritorno dopo le difficoltà avute l’anno scorso quando purtroppo il collegamento con la Croazia saltò per problemi tecnici.

“Sono state una cinquantina le agenzie di viaggio e i tour operator – fa sapere una nota della Gs Travel – che, insieme al Sindaco della città, Pasqualino Piunti, alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, all’Autorità di Sistema portuale di Ancona e alla Direzione Marittima di Ancona e alle amministrazioni regionali, hanno partecipato alla presentazione e si sono immerse, insieme alla famiglia Guidotti, originaria proprio di San Benedetto del Tronto, nella storia e nella professionalità di una società che ha fatto della sua passione un lavoro stimato e riconosciuto da molti. “Guidotti, un nome, una garanzia”, questo si sente riecheggiare da coloro che sono presenti all’evento.

I progetti della Gs Travel non terminano però alle Isole pugliesi, ma si estendono anche alla Croazia,. È in programma per settembre il servizio di collegamento dal porto di Termoli con le più belle destinazioni dello stato dei Balcani”.

Inoltre Guidotti ha in progetto nuove tratte che colleghino proprio San Benedetto del Tronto alla Croazia. “La Guidotti Ships continua a stupire tutti ed è proprio durante la presentazione che viene esposto il desiderio di una futura collaborazione con il territorio che ha ospitato la presentazione, realizzando una tratta da San Benedetto del Tronto a Spalato, capoluogo della regione spalatino-dalmata.

“Sono molto soddisfatto – ha detto Domenico Guidotti, responsabile della Gs Travel -. Qui, a San Benedetto del Tronto, la mia famiglia affonda le sue origini e sono molto contento dell’accoglienza del popolo sanbenedettese, ma soprattutto della collaborazione dimostratami. Inoltre, ringrazio tutte le autorità marittime e civili e gli operatori turistici che hanno trasmesso particolare interesse per il nostro territorio”.