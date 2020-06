Riapre tra due settimane il sito di Pietrabbondante. Via libera dal Ministro Franceschini

Il sito archeologico di Pietrabbondante sarà riaperto tra pochi giorni, probabilmente tra il 7 ed il 10 luglio. La notizia viene annunciata dal capogruppo in Regione del Partito Democratico, Micaela Fanelli: “La bella notizia ci arriva dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dopo la nostra lettera spedita al Ministro Franceschini, con la quale abbiamo chiesto il suo personale impegno per la riapertura di tutti musei, parchi e luoghi della cultura in Molise”.

Dunque, ancora qualche giorno di attesa e poi si potrà tornare a visitare il sito: “Ci è arrivata la conferma da Roma, ci è stato assicurato che il parco archeologico di Pietrabbondante aprirà a breve, restituendo a tutti la bellezza di un luogo che, come tanti altri in Molise, non poteva e non doveva restare chiuso. Grazie Ministro Dario Franceschini. Ti aspettiamo presto nella nostra splendida regione, che merita di essere conosciuta, visitata e apprezzata dall’Italia e dal mondo intero” conclude la Fanelli.

Un fatto importante visto che nei giorni scorsi alcuni turisti provenienti da Roma avevano trovato chiuso decidendo così di lasciare il Molise e recarsi in Abruzzo.