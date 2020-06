Il trattore col carico di igienizzante, un lungo tubo per infilarsi tra le file e via alla sanificazione ombrellone per ombrellone, lettino per lettino. Le immagini arrivano da Petacciato marina e precisamente dal lido Calypso, in uno splendido mattino di fine giugno.

Operazione da ripetere tutti i giorni e anche due volte al giorno nel caso in cui lo stesso ombrellone viene utilizzato da nuclei familiari diversi, abitudine che quest’anno è stata messa in grossa crisi dall’arrivo del covid-19 che impedisce, o dovrebbe impedire le promiscuità.

Ma mentre fra i cittadini e i bagnanti il rispetto delle regole pare diventato subito un optional o un fastidioso orpello, tanto che le mascherine non sempre vengono indossate all’arrivo in spiaggia, ecco che alle attività vengono richiesti doveri doppi rispetto agli anni scorsi.

E allora passi la doppia corsia sulla passerella per ingressi e uscite, o gli ingressi contingentati o ancora la conservazione dei nominativi dei clienti. C’è di più, perché occorre sanificare tutte le attrezzature, sebbene sulla permanenza del covid-19 sulle superifici ci sono studi diversi e non concordi.

Ma meglio evitare ogni rischio e quindi gli stabilimenti sono obbligati a sanificare. Ecco come, con il più classico dei sistemi che ricorda vagamente il passaggio fra i filari di viti per fertilizzanti o simili. Scene che ricordano vagamente Massimo Ceccherini che passa il ramato nel film ‘Il ciclone’, storico successo al botteghino di Leonardo Pieraccioni negli anni Novanta.

Meglio riderci su e non pensare troppo a come il covid-19 ci costringe a cambiare abitudini. Fra le novità dell’estate 2020, anche l’ombrellone appena sanificato. Per godersi un po’ di tintarella, ma senza dimenticare le regole.