Raccolta fondi online per sostenere il progetto ‘Il gusto del cinema’

Guardare un film mangiando i piatti messi in scena. L’evento, gratuito, vuole rispondere all’urgenza umana di ricominciare a stare insieme. Un gruppo di persone potrà preparare il piatto insieme alla Coop. Fermenti Liberi a cui è affidata la cena (donazione libera). Ci sarà un “dialogo (all’) aperto”, sul ruolo sociale del cibo e dello spettacolo, con esponenti dei vari settori oltre a un dj set con brani tratti da film. La restituzione alla community aspira ad un documentario che racconterà la giornata e raccoglierà aneddoti sul cinema e sulla cucina, su come eravamo e come siamo.

Dietro il progetto c’è un’idea, una storia, un team creativo e un budget finale da raggiungere per realizzarlo. Oltre alla votazione libera ha bisogno di essere sostenuto tramite donazioni. Sarà possibile votare e sostenere il progetto entro il 15 luglio. I donatori saranno ringraziati e inseriti nei titoli del documentario. Tutte e tutti possono partecipare e votare (Come funziona il voto), entrando a far parte di ZalABB su partecipa.zalab.org. I cinque progetti più votati, vinceranno una borsa di sostegno. L’iscrizione libera permette di votare, l’iscrizione sostenitore anche di accedere al catalogo cinematografico.